Inzidenz im Kreis Saalfeld-Rudolstadt stagniert

Die Figurengruppe vor dem Hauptgebäude der Thüringen-Kliniken in Saalfeld trägt Maske. Rund 50 Covid-19-Patienten gibt es noch immer in Krankenhäusern im Landkreis.

So wird das nichts mit Präsenzunterricht für alle Schüler: Nach 26 Neuinfektionen mit dem Virus SarsCoV-2, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag für Saalfeld-Rudolstadt meldete, bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit 120,2 deutlich über 100. Das ist der Wert, bei dessen Unterschreiten an sieben Tagen hintereinander auch Schüler der Klassenstufen 7 bis 9 in die Bildungseinrichtungen dürfen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog