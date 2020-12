Inzidenz in Gera liegt bei 222,3

Gera In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend informierte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos), dass die Stadt derzeit dabei sei, „abzuwägen, welche weiteren Maßnahmen in Gera ergriffen werden müssen“. Er appellierte zugleich an alle Stadtratsmitglieder: „Ich zähle auf ihre besondere Vorbildfunktion. Verzichten sie auf alle persönlichen Treffen!“ Mit dem Überschreiten der 200er-Genze in dieser Woche hat Gera die fünfte Stufe innerhalb der vorgegebenen Inzidenzwerte erreicht. Alle aktuellen Informationen im Corona-Liveblog

Seit Beginn der Pandemie sind in der Stadt insgesamt 1166 Corona-Infektionen registriert worden. Mit Stand Freitag gibt es 337 aktive Fälle und damit 49 Neuinfektionen im Vergleich zu Donnerstag. Als genesen gelten 791 Personen. 38 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Inzidenz in Gera liegt wie am Vortag bei 222,3 und damit unverändert hoch. Gegenwärtig befinden sich 1256 Menschen in Quarantäne.