Inzidenz in Gera weiter deutlich gestiegen

Die Inzidenz der Stadt Gera ist am Freitag auf 228,72 geklettert. Es gebe 284 (+23) aktiv Infizierte, teilt der Krisenstab mit. Seit Beginn der Pandemie sind 3469 Infektionen gemeldet worden. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 45 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 3064 (+22) Personen gelten als genesen, 121 (+0) Menschen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog