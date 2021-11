Inzidenz in Thüringen leicht gesunken - aber weiterhin bundesweit dritthöchster Wert

Erfurt. In Thüringen zählten die Gesundheitsämter 2261 neue Corona-Infektionen, 38 Todesfälle kamen hinzu. Die Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser spitzt sich weiter zu.

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist leicht gesunken, erreicht bundesweit allerdings den dritthöchsten Wert. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Donnerstag mit 565,0 (Vortag: 569,0) an. Höher war sie laut RKI-Angaben nur in Sachsen (761,4) und Bayern (609,5).

Die Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser spitzt sich weiter zu, wie aus dem Intensivbettenregister der Notfallmedizin hervorgeht. Am Donnerstag waren 29,1 Prozent der verfügbaren Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt - das ist bundesweiter Spitzenwert.

Der Corona-Newsletter Wir halten Sie immer über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

187 Covid-Patienten wurden am Donnerstag intensivmedizinisch behandelt - bei rund 650 betreibbaren Intensivbetten an 36 Standorten landesweit. Nur noch 29 speziell für Covid-Patienten ausgerüstete Intensivbetten waren frei.

Der Landkreis Sonneberg lag am Donnerstag mit einer Inzidenz von 1001,0 erneut als einzige Region Thüringens leicht über der 1000er-Marke. Am niedrigsten ist die Ansteckungsrate zurzeit im Landkreis Sömmerda (309,7). Auch die Landkreise Nordhausen und Jena unterschreiten die 400er-Marke.

In Thüringen zählten die Gesundheitsämter 2261 neue Corona-Infektionen, 38 Todesfälle kamen hinzu. Bundesweit meldeten die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages den Höchstwert von 65.371 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren erstmals mehr 50.000 Neuinfektionen pro Tag gezählt worden.