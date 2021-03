Inzidenz von 450,7 - Saale-Orla-Kreis jetzt bundesweit auf Rang 2

Protest im Schaufenster: Ein Reisebüro in Bad Lobenstein macht seinem Unmut über die Corona-Schutzmaßnahmen Luft. Die Pandemie sei eine Verschwörung von Politik und Medien. Auf den vielen Zetteln ist unter anderem die Rede von einem "Weltkrieg mal anders".

Am Montag hat der Saale-Orla-Kreis Rang zwei bei den Landkreisen mit dem bundesweit höchsten Inzidenzwert eingenommen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete den Wert von 450,7 nachgewiesenen Neuinfektionen, berechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog