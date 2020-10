Inzidenzwert für Gera weiter unter 50

Vier weitere positiv auf das Corona-Virus getestete Menschen meldete die Stadt am Mittwochmorgen, wodurch die Zahl der Coronafälle in Gera seit Beginn der Erfassung die 400 überschritten hat und nun bei 401 liegt. Da gleichfalls am Mittwoch acht weitere Personen als genesen gemeldet werden, sinkt die Zahl der aktiven Fälle in der Stadt gegenüber Dienstag von 79 auf 75. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen – der Inzidenzwert – lag am Mittwochmorgen bei 41,88 und damit erneut unter dem kritischen Inzidenzwert von 50. Bislang war dieser Wert einmalig am Sonnabend überschritten worden. Allerdings ist der Inzidenzwert gegenüber Dienstag wieder leicht gestiegen, da lag er bei 38,7.

Wie das Geraer SRH Wald-Klinikum am Mittwochnachmittag auf Nachfrage mitteilte, befanden sich auf der Normalstation im Covid-Zentrum zu diesem Zeitpunkt 19 Patienten, auf der Intensivstation wurden fünf Covid-19-Patienten behandelt. „Verdachtsfälle sind hier nicht berücksichtigt“, hieß es. „In unserem Covid-Zentrum werden Patienten aus Gera, dem Geraer Umland, dem westlichen Burgenlandkreis und dem Saale-Holzland-Kreis behandelt“, erklärt eine Klinikumssprecherin. Bis auf zwei Patienten seien alle über 65 Jahre alt, knapp die Hälfte der Patienten sogar über 80 Jahre, heißt es auf unsere Nachfrage.