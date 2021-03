Greiz. Mit einer Inzidenz von 500 ist der Landkreis Greiz aktuell deutschlandweit am stärksten vom Coronavirus betroffen.

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 500 ist der Landkreis Greiz derzeit deutschlandweit am stärksten vom Coronavirus betroffen. Dieser Wert geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes von Sonntagnachmittag hervor. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog