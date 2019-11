Obwohl ein gesetzlicher Anspruch darauf besteht, nutzt in Deutschland jede fünfte Frau keine Wochenbettbetreuung. Das ist das Ergebnis einer Studie, für die in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Skopos deutschlandweit 1000 Mütter befragt wurden.

Der häufigste Grund dafür, dass keine Nachsorgehebamme in Anspruch genommen wird, ist die fehlende Verfügbarkeit im näheren Umfeld. Jede dritte Frau, die auf die Betreuung verzichtete, wusste zudem nicht, dass sie darauf Anspruch hat.

In Thüringen, wo 25 Umfrageteilnehmer herkamen, sieht es etwas besser aus: Im Freistaat hatten der Umfrage zufolge nur zwölf Prozent der Frauen, also etwa jede achte, keine Hebamme – weniger auch als in Sachsen (63 Befragte) und Sachsen-Anhalt (34).

Niedersachsen hat die höchste Betreuungsquote

Und während bundesweit fast jede vierte Frau einen Monat nach einer Nachsorgehebamme suchte, fanden in Thüringen die weitaus meisten Befragten (86,4 Prozent) sie in weniger als einer Woche. Nur neun Prozent hatten erst nach etwa einem Monat Erfolg. Knapp die Hälfte der Thüringer Mütter (45,5 Prozent) folgte bei der Suche einer Empfehlung ihres Frauenarztes – bundesweit waren es nur knapp 17 Prozent. Gut ein Viertel der 1000 Frauen hörte auf den Rat von Freunden.

Die Studie zufolge verzichteten vor allem jüngere Mütter auf die Wochenbettbetreuung: Von den unter 30-Jährigen nahmen nur knapp 74 Prozent diese Dienstleistung in Anspruch, bei den Frauen über 30 waren es fast 84 Prozent.

Gesetzlich versicherte Frauen haben bis zu zwölf Wochen nach der Geburt Anspruch auf eine Hebammenhilfe. Niedersachsen ist das Bundesland mit der höchsten Betreuungsquote, Schleswig-Holstein das mit der niedrigsten.