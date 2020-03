Jena: Ein Schritt bis zur Ausgangssperre

Am Abend bestätigte die Stadt: Der 83-jährige Mann, der in der Nacht zum Freitag verstorben war, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Mann habe mehrfache schwere Vorerkrankungen gehabt, teilte die Stadt mit. OB Thomas Nitzsche (FDP) sprach per Videobotschaft den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

In der Nacht zu Freitag ist nach Angaben der Stadt Jena ein 83 Jahre alter Mann verstorben, dessen Ehefrau zwei Tage zuvor ein positives Testergebnis auf das Coronavirus bekommen hatte. Die Ehefrau wurde in einer Arztpraxis getestet, der Test des Mannes geschah post mortem. Trotz des ärztlichen Rates, sich in stationäre Behandlung in das Universitätsklinikum zu begeben, habe sich das Ehepaar entschieden, in häuslicher Quarantäne zu verbleiben.

Jetzt ist Jena im Kampf gegen das Coronavirus nur wenige Schritte von einer Ausgangssperre entfernt: Die Verwaltung untersagt mit einer aktualisierten Allgemeinverfügung das Betreten aller öffentlichen Orte. Davon ausgenommen sind zum Beispiel Familien oder Menschen, die nur zu zweit unterwegs sind. Wer allerdings in einer Gruppe von drei Personen unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld rechnen. So heißt es unter anderem:

Zu den öffentlichen Orten zählen insbesondere Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Parkplätze und Waldgebiete.

Ausgenommen vom Verbot:

wenn öffentliche Orte unter freiem Himmel alleine, zu zweit, mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren betreten werden sollen,

wenn medizinische oder Heilbehandlungen und -maßnahmen erforderlich sind,

wenn Einkäufe gemacht werden müssen, Handwerker-Arbeiten, der Weg zur Arbeit und anderes mehr.

„Wir hatten einen Zeitvorsprung gegenüber Italien. Der droht dahinzuschmelzen”, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Das wichtigste Ziel bleibe, die Infektionsrate zu verlangsamen und das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu schützen. Dies hätten nicht alle begriffen, sagt der Bürgermeister, nachdem an den vergangenen Tagen vor allem viele junge Menschen beliebte Treffpunkte wie das Paradies aufgesucht hätten – trotz eindringlicher Appelle. „Dies ist jetzt die weitestgehendste Einschränkung vor einer Ausgangssperre”, sagte Gerlitz. Und er verdeutlichte, dass die gesamte Stadtspitze hinter dieser Entscheidung stehe. Die Allgemeinverfügung soll am Samstag mit der Veröffentlichung in der Tageszeitung wirksam werden.

Jena ist besonders gefährdet

Die Stadt Jena sieht sich in ihren restriktiven Maßnahmen der Allgemeinverfügung zur Ausweitung der Risikogebiete bestätigt. „Jena ist eine Stadt, die durch ihre starke internationale Vernetzung hinsichtlich der raschen Verbreitung des Virus besonders gefährdet ist“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler. Vielleicht sind auch so die hohen Fallzahlen zu erklären. Für Jena liegen aktuell 55 Meldungen vor.

Aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt Jena hatte sich ein Pfleger des Universitätsklinikums bereits am Montag in häusliche Quarantäne begeben und war nicht zur Arbeit erschienen, nachdem er am Wochenende aus Baden-Württemberg zurückgekehrt war. Ein Test auf das Coronavirus hatte sich anschließend als positiv bestätigt. Dies gilt nach Angaben der Stadt auch für eine Skigruppe von etwa 80 Personen, die sich bis zum 17. März in Österreich aufgehalten hatten und unter denen sich bisher 6 bestätigte Fälle befinden. „Außerhalb der Stadt Jena wäre diese Skigruppe nicht gezwungen gewesen, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben.“