Jena untersagt Präsenzunterricht

Aus für den Präsenzunterricht ab sofort und bis Januar? Die Stadt Jena will es so.

Die Stadt Jena und das Thüringer Bildungsministerium haben sich zu Fragen um den Schulbetrieb in einem Corona-Streit verkeilt. Dennoch wird Jena jetzt nach Vorbild der Stadt Sonneberg beim Freistaat eine Verfügung erwirken, mit der sie den Präsenzunterricht von Montag an untersagt. Darüber informierte am späten Abend Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Dieser Zugriff sei der Stadt ermöglicht, weil am Abend um 19 Uhr erstmals die Inzidenzzahl von 200 überschritten war. Konkret: 215.