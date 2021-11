Zu viele Corona-Infektionen: Jenaer Gesundheitsamt an der Belastungsgrenze

Nach Angaben des Rathauses vermittelt die durch das Land Thüringen offiziell gemeldete Hospitalisierungsinzidenz für Jena ein falsches Bild. Derzeit werden 15 in Jena gemeldete Personen mit Covid19 in unterschiedlichen Krankenhäusern stationär versorgt, 2 davon auf einer Intensivstation.

Jena. Die Stadtverwaltung Jena kann die vielen eingegangenen Meldungen von Corona-Infektionen nicht mehr sofort bearbeiten. Betroffene sollen eine Reihe von Regeln beachten.

Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes an der Belastungsgrenze: Die Stadtverwaltung bittet daher um Geduld.

Der Fachdienst Gesundheit setze weiterhin alles daran, eingegangene Meldungen einer Infektion rasch zu bearbeiten. „Seitens der Bundeswehr musste der Einsatz leider pausiert werden, am Mittwoch trifft wieder Hilfe von dieser Seite ein. Weiterhin hat auch das Landesverwaltungsamt unterstützendes Personal zur Verfügung gestellt“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler. Falls ein positiver Test vorliegt, sollten folgende Regeln beachtet werden:

Der Corona-Newsletter Wir halten Sie immer über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Begeben Sie sich unmittelbar in Selbstisolation.

Halten Sie sich an die Verhaltensweisen für positiv Getestete.

Informieren Sie Ihre direkten Kontaktpersonen.

Das Gesundheitsamt wird sich telefonisch bei Ihnen melden.

Quarantäne-Anordnungen werden danach postalisch versandt, auf Wunsch auch vorher als E-Mail.

45 neue Coronafälle sind am Montag in Jena bekannt geworden. Wegen eines technischen Fehlers habe man diese dem Robert-Koch-Institut nicht melden können. In dem Seniorenheim, in dem das Virus ausgebrochen sei, habe sich der Gesundheitszustand einiger Bewohner verschlechtert.

„Leider vermittelt die durch das Land Thüringen offiziell gemeldete Hospitalisierungsinzidenz für Jena ein falsches Bild. Derzeit werden 15 in Jena gemeldete Personen mit Covid-19 in unterschiedlichen Krankenhäusern stationär versorgt, zwei davon auf einer Intensivstation.“

Öffentliche Impfaktion am Mittwoch in Fakultät

Die Hospitalisierungsinzidenz wird bundesweit nach Meldedatum des Falles ausgewiesen und nicht nach dem Hospitalisierungsdatum. Wenn ein Infizierter beispielsweise vor 16 Tagen corona-positiv gemeldet wurde, aber erst am Montag in die Klinik kam, geht er nicht in die aktuelle Inzidenz hinein, sondern als Nachmeldung in den Wert früherer Zeiträume. Es sei daher ein „Näherungswert“, schreibt das Bundesgesundheitsministerium.

Am Mittwoch, 10. November, findet im Foyer der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Eingang Ernst-Abbe-Platz, eine öffentliche Impfaktion statt. Von 12 bis 16 Uhr Einsatz kommen wahlweise die Impfstoffe Biontech oder Johnson & Johnson zum Einsatz. Es können Erstimpfungen oder auch Booster-Impfungen vorgenommen werden. Die Aktion wird durch die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, die Friedrich-Schiller-Universität Jena und die Stadt Jena organisiert.

Wer als Kontaktperson gemeldet wurde, sollte die Daten dem Fachdienst mailen: gesundheitsamt@jena.de