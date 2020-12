Jenas Oberbürgermeister mit Corona infiziert

Jena. Am Sonntag hat Jenas Oberbürgermeister die Nachricht erreicht, dass sowohl er als auch seine Familie positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Nitzsche weiß nicht, wo er sich angesteckt hat.

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich mit leichten Symptomen in Quarantäne. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Das Ergebnis sei ihm am Sonntag mitgeteilt worden. Auch seine Familie sei positiv getestet worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.