„Jetzt schnell reagieren!“ Saale-Orla-Kreis erhält 7500 zusätzliche Impfdosen

Pößneck. Thüringen will sein Extra-Kontingent an Impfdosen stark betroffenen Landkreisen zur Verfügung stellen. Dazu zählt auch der Saale-Orla-Kreis. „Jetzt schnell reagieren!“, fordert der Landtagsabgeordnete Christian Herrgott.

Thüringen erhält als besonders von Corona betroffenes Bundesland 30.000 zusätzliche Impfdosen von Biontech/Pfizer, die wiederum auf die vier besonders stark betroffenen Landkreise verteilt werden. So erhält der Saale-Orla-Kreis vor dem Hintergrund der aktuellen, sehr hohen Sieben-Tage Inzidenz ein Kontingent von 7500 Impfdosen. Die am Freitag bekannt gewordene Information bestätigte der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog