Jena. In Jena ist die aktuell letzte mit dem Coronavirus infizierte Person aus der Quarantäne entlassen worden. Krisenstabsleiter Koppe mahnt dennoch zur Vorsicht.

Kein bekannter Corona-Fall mehr in Jena

In Jena gibt es seit Donnerstag keine bekannten Corona-Fälle mehr. Darüber informierten Krisenstabsleiter Benjamin Koppe (CDU) und Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Die letzte an Covid-19 erkrankte Person wurde nach negativem Test am Donnerstag aus der Quarantäne entlassen. Koppe sieht darin den Kurs der „Jenaer Bündel-Strategie“ bestätigt, nach den hohen Fallzahlen Mitte März früh mit strengeren Regeln reagiert zu haben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

