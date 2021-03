"Schämt euch!!! Ihr macht krank." Kinderschuhe auf Rathaustreppe in Weida

In Weida haben Unbekannte Schuhe in Kindergröße auf die Rathaustreppe gestellt.

Weida. Unbekannte haben auf die Rathaustreppe in Weida mehrere Schuhe in Kindergröße abgestellt. Dazu stellten sie ein Pappschild auf - mit drastischen Worten.

Kinderschuhe stehen am Sonntag auf der Rathaustreppe in Weida. Mit dieser Aktion wollen Familien aus Weida den Politikern einen Denkanstoß zur prekären Situation an den Schulen geben. Auf einem der Pappschild daneben steht geschrieben: "Zuhause brauchen wir ja keine Schuhe!"; auf einem anderen: "Schämt Euch!!! Ein Jahr keine Schule - keine Sozialkontakte. Ihr macht krank". Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die besorgten Eltern wollen damit darauf hinweisen, dass es Kinder gibt, die unter der Corona-Pandemie leiden. So ist auf einem weiteren Schild zu lesen: "Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung, Kita, Freunde und Spaß. Kinder sind unsere Zukunft."