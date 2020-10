Die Forderung nach einem neuen, modernen und leistungsfähigen Krankenhaus für Weimar gehörte zu den gewichtigsten der Bürger im Herbst 1989. Acht Jahre nach der Wiedervereinigung war das Ziel erreicht. Daran hat das Sophien- und Hufeland-Klinikum mit einer kleinen Festveranstaltung unter freiem Himmel vor dem Tag der deutschen Einheit erinnert.

Mit Klaus Büttner, Volkhardt Germer, Stefan Wolf und Peter Kleine nahmen vier Weimarer Oberbürgermeister seit 1990 an der Veranstaltung teil. Dr. Hartmut Krebs wie Klinikchef Tomas Kallenbach standen derweil für jene, die sich bereits während der friedlichen Revolution für ein neues Weimarer Krankenhaus eingesetzt hatten.

Hartmut Krebs, der sich noch ein Jahr zuvor wegen der befürchteten „chinesischen Lösung“ durch die Herrschenden sorgte, erhielt zur Kommunalwahl im Mai 1990 das beste Ergebnis aller Stadtverordneten. Im Rückblick gehören auch für ihn die Polikliniken zu jenen Einrichtungen, die nach der „Stunde 0“ in der Euphorie zu schnell abgewickelt wurden. Doch der alte Staat habe vor dem Kollaps gestanden. Deshalb sei er vor allem stolz und dankbar für das, was seitdem erreicht wurde, so Hartmut Krebs. Das gelte es zu bewahren, auch wenn es mancher heute nicht mehr zu schätzen wisse.

Nur für diesen Anlass (von links): die Weimarer Oberbürgermeister Stefan Wolf (2006-2018), Volkhardt Germer (1994-2006), Peter Kleine (seit 2018) und Klaus Büttner (1990-1994) auf einem Bild. Foto: Michael Baar

Die Krankenhauslandschaft in Weimar war bis zur politischen Wende von den städtischen Krankenanstalten und Polikliniken und vom Sophienkrankenhaus in Trägerschaft der Stiftung Sophienhaus geprägt worden, erinnerte Kallenbach. Dezentralisiert an fünf Standorten und in stark sanierungsbedürftigen Gebäuden mit mäßiger medizinischer Ausstattung sei die Weimarer Bevölkerung von motiviertem und gut ausgebildetem Personal in fast 1000 Betten versorgt worden.

Das neue Klinikum konnte erst durch die politische Wende und die Finanzkraft des wiedervereinigten Deutschlands entstehen. „Die Stadt Weimar und die Stiftung Sophienhaus schufen partnerschaftlich die erforderlichen Grundlagen“ dafür, betonte Kallenbach. „Im Mai 1993 beschlossen die Aufsichtsgremien der beiden Weimarer Kliniken die Zusammenführung der Krankenhausbetriebe in einem Krankenhaus-Neubau. Der Freistaat Thüringen förderte das Projekt mit 130 Millionen Euro. Der weltweit renommierte Architekt Carlos Ott plante auf 28.000 m² ein leistungsfähiges Krankenhaus mit 600 Betten“. Am 14. Oktober 1998 wurde das Klinikum eingeweiht.

Geschäftsführer Thomas Kallenbach vor dem Mauersegment. Er demonstrierte 1989 für das Klinikum, begleitete es von der Planung bis heute. Foto: Michael Baar

Im Jahr 2004 verkaufte die Stadt Weimar ihre von der HTG gehaltenen Anteile und gab das Stadtkrankenhaus in diakonische Verantwortung. Damit ist das Klinikum Thüringens größtes christliches Krankenhaus. 2011 und 2018 wurde es baulich und strukturell erweitert. Ohne Unterstützung des Freistaates Thüringen wurden über 10 Millionen Euro in eine bauliche Erweiterung investiert. Das kam der Notaufnahme und dem neuen Fachgebiet für Altersmedizin zugute. Psychosomatische Medizin und Shuntchirurgie ergänzten das Spektrum des Hauses.

„Heute bietet das Klinikum als Plankrankenhaus des Freistaates Thüringen mit intermediärem Versorgungsauftrag Patienten in 16 Fachabteilungen eine moderne medizinische Versorgung auf höchstem Niveau und 1100 Mitarbeitenden attraktive und zukunftssichere Arbeitsplätze mit besten Arbeitsbedingungen“, so der Geschäftsführer. Damit zähle es zudem zu den größten Arbeitgebern und Unternehmen in der Stadt.

Der Festakt fand corona-bedingt in vergleichsweise kleinem Kreis auf dem Außengelände des Klinikums statt. Deshalb ließ die Krankenhausleitung allen Mitarbeitern eine Grußkarte und ein süßes Präsent zukommen: Die Klinikküche versah 1000 Muffins mit Fähnchen, auf denen das Kliniklogo, das Wappen der Stadt Weimar sowie die Flaggen Deutschlands und der Europäischen Union abgebildet waren: als Ausdruck der regionalen, landesweiten und europäischen Bindung.

Kulisse der Veranstaltung war ein Mauerelement, das seit kurzem auf dem Klinikgelände an die politische Wende erinnert. Das Betonsegment gehörte im Vorjahr zum Kunstprojekt des Deutschen Nationaltheaters zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und wurde vom Klinikum erworben.