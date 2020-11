Die Gastronomen haben zum Teil viel in die Hygienemaßnahmen investiert und die Auflagen eingehalten, ist sich Peter Treutel sicher. Der Koch und Pächter der Gartenkantine Sprottenaue in Schmölln sieht die Auflagen der neuen Corona-Sonderverordnung kritisch. Diese zwingt bekanntlich die Gastronomen deutschlandweit, im November ihre Türen geschlossen zu halten. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Peter und seine Frau Jevgeneja Treutel haben zum 8. August die Sprottenaue übernommen. „Wir sind noch im Anfangsstadium. Aber es lief wirklich sehr gut, seit der Eröffnung war der Laden jeden Abend voll“, sagen die beiden. Bislang arbeite man ausschließlich mit Aushilfen auf 450-Euro-Basis, doch für das nächste Jahr auch sind auch festangestellte Servicekräfte geplant. Allerdings habe man kaum Rücklagen aufbauen können, zudem ist die Vorweihnachtszeit traditionell sehr umsatzstark. „Wir haben schon Stornierungen für Betriebs- und Weihnachtsfeiern im Dezember erhalten“, sagt Peter Treutel.

Abholkarte in Windeseile erstellt

Koch Peter Treutel ist glücklich, dass er mit den Vorräten eine Punktlandung hingelegt hat und nichts wegwerfen muss. Foto: Andreas Bayer

Die ersten Lockdown im Frühjahr habe man noch überbrücken können und dadurch mehr Zeit für den Umzug nach Schmölln sowie für Umbauarbeiten gehabt. Doch haben die Treutels nicht alle Aushilfen nach Hause geschickt: Zwei von ihnen sollen an den Wochenenden beschäftigt werden, indem sie Bestellungen entgegen nehmen und Essen ausfahren. Denn Abhol- und Lieferdienste dürfen weiterbetrieben werden. Und weil die Treutels nicht die Hände in den Schoß legen wollen und auf staatliche Unterstützung hoffen, stellen sie ihre Flexibilität unter Beweis. In kürzester Zeit hat der Koch eine „Corona To Go“- Menükarte erstellt. „Mit neuen Eigenkreationen, um junge Leute anzusprechen. Aber auch das Gängige, wie Schnitzel oder Rostbrätel, bieten wir weiter an“, so Treutel. „Den Kopf nicht hängen lassen und einfach durch“, nennt er das.

Sie wollen erstmal sehen, wie es sich einpendelt, haben sich aber bereits vorgenommen, ab dem 11. November auch Gänsekeulen anzubieten. „Wenn Weihnachten ausfällt, holen wir das nächsten Sommer auf unserer Terrasse nach, mit Glühwein“, sagt Peter Treutel und lacht. „Halb Schmölln hat uns schon Hilfe angeboten“, sagt er mit einem Strahlen im Gesicht. „Das ist man nicht gewohnt.“ Er fühle sich, als würde er schon 30 Jahre hier wohnen, so der 37-Jährige. „Auch die Kinder sind richtig aufgeblüht, das ermutigt uns, nicht aufzugeben.“

Sie rechnen nicht mit Hilfe des Staates

Als Ausgleich wird den Gastronomen ein Schutzschild in Aussicht gestellt. Bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom November des Vorjahres, abzüglich des Kurzarbeitergeldes, sollen erstattet werden. Ob das für die Treutels gilt, ist allerdings mehr als fraglich. Vorigen November fällten sie gerade die Entscheidung, nach Schmölln zu ziehen. Da waren sie noch Angestellte in Frankfurt, Peter Treutel hat als Chefkoch im Römer unter anderem die Profis von Eintracht Frankfurt verköstigt. „Unser Steuerberater hat sich vorgenommen, etwas zu erreichen. Ich versuche lieber, alleine über die Runden zu kommen und rechne nicht damit, dass etwas kommt“, sagt der Koch.

Die Eheleute haben sich bereits eine Strategie zurechtgelegt und sind recht optimistisch, auch diese schwere Phase unternehmerisch zu überstehen. „Wir haben nur ein kleines Polster, aber das gibt uns für kurze Zeit Sicherheit“, sagen sie. Momentan gehen sie aber davon aus, dass die Situation auch im Dezember so bleiben wird, wie sie derzeit ist. Dann werde man wahrscheinlich auch unter der Woche Essen zum Abholen anbieten, vermuten sie. Für Ältere und Kranke werde man aber auf jeden Fall frei Haus liefern, ohne Zuschlag. Langweilen werde man sich jedenfalls nicht, sind die beiden zuversichtlich. „Wir haben erst 0,5 Prozent von dem erreicht, was wir schaffen wollen“, gibt sich Peter Treutner kämpferisch. Dass man von den Schmöllnern so gut angenommen werde, zeige ihnen, dass sie vieles richtig gemacht haben.