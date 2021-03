Kostenlose Schnelltests für Jenaer Schulen

Jena. Kinder der Klassen 1 bis 6 haben in Jena die Möglichkeit, kostenlose Schnelltests zu nutzen. Das Rathaus meldet indes 31 neue Corona-Fälle in der Universitätsstadt.

Die Stadt Jena ermöglicht kostenlose Schnelltests für Schulkinder der Klassen 1 bis 6. Die Schnelltests in Form von qualifizierten Spucktests werden ab Montag an die Schulen ausgeliefert und sollen in einem ersten Schritt zunächst für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 6. Klassen zur Verfügung stehen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog