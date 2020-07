Erfurt. Knapp 3,3 Millionen Euro erhalten die Ambulanten Hospizdienste im Freistaat in diesem Jahr. Etwa 1400 Ehrenamtliche engagieren sich in der Sterbebegleitung.

3,3 Millionen Euro Unterstützung für Hospizarbeit in Thüringen

Die Krankenkassen unterstützen die Ambulanten Hospizdienste in Thüringen in diesem Jahr mit rund 3,3 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatten die Dienste noch 3,1 Millionen Euro für Personal, Weiterbildung und Personal zur Verfügung, wie der Thüringer Hospiz- und Palliativverband am Dienstag mitteilte.

In Thüringen gibt es den Angaben zufolge inzwischen 32 Ambulante Hospizdienste, die im vergangenen Jahr 2821 sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet haben. Laut dem Verband engagieren sich derzeit knapp 1400 Ehrenamtliche in der Sterbebegleitung.

Sterbende Menschen können von den Hospizdiensten sowohl zu Hause als auch stationär begleitet werden. Die Leistungen der Ambulanten Hospizdienste sind den Angaben zufolge kostenfrei.

