Krankenstand in Thüringen erneut über Bundesdurchschnitt

Im Corona-Jahr 2020 waren in Thüringen etwas mehr AOK-Versicherte krank als im Jahr zuvor. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht der Kasse hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Der Krankenstand lag im vergangenen Jahr bei 6,3 Prozent – und damit nur 0,1 Prozentpunkt höher als 2019. Im Jahr 2018 hatte der Wert schon einmal bei 6,3 Prozent gelegen.

Damit markierte das Pandemie-Jahr in der AOK-Statistik keinen Ausreißer nach oben. „Corona hatte keine gravierenden Auswirkungen auf den Gesamt-Krankenstand der AOK-Plus-Beschäftigten in Thüringen im Jahr 2020“, hieß es in einer Mitteilung der Kasse. Im bundesweiten Vergleich liegt der Krankenstand in Thüringen nach den AOK-Daten aber über dem Durchschnitt von 5,4 Prozent.

Unterschiedliche Branchen könnten Ursache sein

Einen möglichen Grund dafür sieht die AOK Plus in der jeweils unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation der Bundesländer – mit verschiedenen vorherrschenden Branchen. Thüringen habe einen im Vergleich etwa zu Sachsen anderen Branchenmix, hieß es. „Dies erklärt auch in diesem Jahr wieder differierende Krankenstände“, teilte die AOK Plus mit.

Der Erhebung zufolge fielen wegen Covid-19-Diagnosen in Thüringen 8368 AOK-Versicherte bei der Arbeit aus. Die meisten Arbeitnehmer wurden wegen Covid-19 in Berufen der Gesundheits- und Krankenpflege sowie im Bereich Betreuung und Erziehung von Kindern krank geschrieben.

Die AOK Plus hat in Thüringen 489.190 erwerbstätige Versicherte. Nach eigenen Angaben hat die Krankenkasse damit einen Marktanteil von rund 50 Prozent. Demnach seien die Daten des Gesundheitsberichts für Thüringen repräsentativ, hieß es.