„Lage ist besorgniserregend“: Thüringen überschreitet 200-Marke bei Corona-Inzidenz

Erfurt. Die Corona-Zahlen in Thüringen nehmen weiter deutlich zu. Am Samstagmorgen überschritt der Inzidenzwert die Marke von 200. Die neuen Maßnahmen sollen morgen veröffentlicht werden.

Die Corona-Lage in Thüringen verschärft sich weiter. Am Samstagmorgen überschritt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat nach Angaben des Robert Koch-Instituts den Wert von 200. Mit insgesamt 210 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner war Thüringen damit erneut nach Sachsen (Sieben-Tage-Inzidenz: 342) das verhältnismäßig am stärksten vom Virus betroffene Bundesland. Deutschlandweit lag der Wert bei 163 (Stand Samstag, 0 Uhr). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog