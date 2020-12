Landratsamt verbietet Corona-Versammlung in Zeulenroda-Triebes

Ohne Maske und Abstand: Protest gegen die Corona-Maßnahmen am 7. Dezember in Zeulenroda-Triebes.

Die für Montag, 21. Dezember, auf dem Marktplatz in Zeulenroda-Triebes angemeldete Versammlung ist durch die zuständige Ordnungsbehörde im Landratsamt Greiz verboten worden. Das teilte das Landratsamt am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Ein entsprechender Bescheid sei am Freitag dem Anmelder der Versammlung zugestellt worden. Seit Wochen finden unter dem Titel „Kundgebung für die Erhaltung unserer Grundrechte und unserer Freiheit“ Versammlungen in Zeulenroda-Triebes statt, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richten. Zuletzt nahmen rund 300 Menschen teil. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog