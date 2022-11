Leitung der fusionierten Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH weist Kritik zurück

Greiz/Ronneburg. Auch Landrätin meldet sich zu Wort

Unter dem Betreff „Richtigstellung zum Beitrag ,Doch Änderungen für Ronneburger Klinikmitarbeiter’ vom 16.11.2022“ erreichte uns eine Mail des Landratsamtes, in der Verwunderung über den Bericht ausgedrückt wird.

„Ob hier aus Unwissenheit oder vorsätzlich Sachverhalte falsch kolportiert werden, können wir nicht einschätzen...“, stellt Geschäftsführer Ralf Delker mit Nachdruck fest. Richtig sei, dass in Ronneburg die Lagerhaltung aufgelöst und in die Dienstleistungszentrum Greiz-Ronneburg-Gesellschaft eingegliedert wurde, was bedeute, dass der Arbeitsplatz der Lagermitarbeiterin in bisheriger Form nicht mehr existiere. Schriftlich sei ihr mitgeteilt worden, dass ihr Beschäftigungsverhältnis mit Beginn des Jahres 2023 in die Dienstleistungs-GmbH übergeht, aber ihr bestehender Arbeitsvertrag unverändert von der DLZ fortgeführt werde. „Der Übergang hat also keine Auswirkungen auf den Arbeitsvertrag. In dem Schreiben der Geschäftsleitung an die Mitarbeiterin erfolgte zudem eine Aufklärung über die rechtlichen Grundlagen. Unter anderem wurde die Adressatin vorsorglich auf ihr Recht zum Widerspruch gegen diesen Betriebsübergang hingewiesen und welche Konsequenzen ein solcher Widerspruch hat“, schreibt das Landratsamt. Insofern sei es dem Geschäftsführer und der Aufsichtsratschefin unverständlich, dass behauptet werde, dass der Mitarbeiterin „mit Kündigung gedroht wurde, falls diese nicht eine Änderungskündigung unterschreibe.“

Landrätin sieht keinen Wortbruch

„Aus diesem Wirrwarr an Ungereimtheiten und Unwahrheiten einen Wortbruch meinerseits zu konstruieren, ist schon ein starkes Stück“, empört sich die Greizer Landrätin und nimmt ihren Geschäftsführer in Schutz: „Der Redakteur hat Ralf Delker deshalb nicht erreicht, weil er im Landratsamt an der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses teilnahm und anschließend an einer Beratung zur aktuellen Situation in unseren Krankenhäusern.“

