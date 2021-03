Liderkrankungen können der Hornhaut schaden

Düsseldorf Die Oberfläche unserer Augen ist ein sensibles System. Greift alles gut ineinander, gibt es keine Probleme. Doch erkrankt ein Teil dieses Systems, beeinflusst das auch alle anderen Teile.

Ist das Augenlid erkrankt, zieht das oft die Hornhaut in Mitleidenschaft. Sie kann sich zum Beispiel verformen. Eine mögliche Folge davon ist, dass man unschärfer sieht. Darauf weist der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands hin.

Die Augenoberfläche sei ein sensibles und komplexes System. Lider, Bindehaut, Tränenfilm und Hornhaut beeinflussten sich gegenseitig - erkrankt einer der Bestandteile, hat das Folgen für die anderen.

Besonders häufig sind nach Angaben des Verbands krankhafte Veränderungen an der Hornhaut in Folge von Liderkrankungen zu beobachten. Ursächlich dafür können zum Beispiel Fehlstellungen des Lids sein, wodurch es zu einer Austrocknung kommt, die zu Schäden an der Hornhaut führt. Je nach Art der Lidfehlstellung kommen konservative Therapien oder eine Operation in Frage. Ist dieses ursächliche Problem gelöst, kann die Hornhaut abheilen.

Auch Allergien wie ein Heuschnupfen könnten zu Entzündungen der Bindehaut und der Lider führen und in der Folge Hornhaut-Schäden auslösen - bis hin zu Geschwüren und Narben.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-951687/3