Mao-Grippe forderte Millionen Tote - Opfer in U-Bahn-Schächten zwischengelagert

Fast ein Drittel der Bevölkerung erkrankt im Winter 1969/70 an der Hongkong-Grippe. In Norddeutschland freuen sich Schüler über die Verlängerung der Winterferien.

1963 wurden „Arbeitsrichtlinien und Aufgaben des staatlichen Grippezentrums der DDR und der Bezirke“ definiert. Die Rolle eines „Grippezentrums der DDR“ übernahm 1964 das Zentrallaboratorium für Respiratorische Viren. Die Bewährungsprobe kam schnell. 1968 wurde die Welt von der Hongkong-Grippe heimgesucht. Bis 1970 fielen ihr eine bis vier Millionen Menschen zum Opfer. Der Ursprung lag in Hongkong, wo das Virus im Juli 1968 entdeckt wurde und so der Pandemie den Namen gab. In den USA sprach man angesichts Zehntausender Kranker von einer Katastrophe. Amerikanische Soldaten brachten den Erreger auch nach Europa. Ein weiterer früher Hotspot war Großbritannien.

Auch jetzt war man nicht viel weiter als bei der Asiatischen Grippe zehn Jahre zuvor. Empfehlungen der WHO wurden in beiden deutschen Staaten ignoriert. In der Bundesrepublik waren die Medien mit der Studentenrevolte befasst, die Influenza-Welle kam zunächst kaum vor. Das Bundesgesundheitsamt ließ noch im Januar 1969 erklären, man rechne nicht mit einer schweren Grippeepidemie, die Situation sei „weiterhin unauffällig und nirgends besorgniserregend“.

Virus sprang ebenfalls aus Skigebieten über

Da waren in Warschau schon 250.000 Menschen erkrankt. Im Nachhinein werden der „Mao-Grippe“, wie sie westdeutsche Medien damals auch nannten, 40.000 Tote zugeschrieben. Exakte Zahlen fehlen, es gab zu dieser Zeit noch keine Meldepflicht. In Berichten aus Westberlin ist von so vielen Opfern die Rede, dass sie in leergeräumten U-Bahn-Schächten zwischengelagert werden mussten. Ungeachtet der unterschiedlichen Virusstämme finden sich neben der asiatischen Herkunft weitere Parallelen zu Corona. Auch bei der Hongkong-Pandemie sprang das Virus aus Skigebieten über. Nach Österreich und der Schweiz wütet es schließlich mit einigen Wochen Verspätung auch in Deutschland. Mancherorts war fast die Hälfte der Arbeitnehmer krankgeschrieben.

Krankenhäuser waren voll mit fiebernden und Blut hustenden Menschen. Es gab Schulschließungen, Teile der Wirtschaft reduzierten die Produktion. Einige Bundesländer verlängerten die Winterferien, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Man wollte impfen, hatte aber nicht genügend Impfstoff gegen das Virus. In der DDR wurde die Bedrohung einmal mehr verharmlost. „Grippe grassiert in Europa. Keine Epidemie in der DDR“ und „Keine Hongkong-Grippe in der DDR“ tönt das Neue Deutschland Anfang 1969. Nach Recherchen des Medizinhistorikers Wilfried Witte, sind in der DDR zwischen 1969 und 1971 fast neun Millionen Fälle inzwischen meldepflichtiger Atemwegserkrankungen einschließlich Influenza aktenkundig.

