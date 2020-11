Maskenpflicht gilt auch für Radfahrer im Jenaer Zentrum

Mit hohen Infektionszahlen und einem hohen Inzidenzwert begründet die Stadt ihr Vorgehen, im Zentrum das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorzuschreiben. Für Verwirrung hat allerdings der Begriff „Altstadtgrabenring“ gesorgt. Vor allem ältere Menschen, die nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, können mit dem Begriff wenig anfangen, zumal es auch nicht alle Straßen betrifft. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.)

In diesen Straßen gilt die Maskenpflicht

Der „Altstadtgrabenring“ bezeichnet den Bereich zwischen Fürstengraben, Löbdergraben, Holzmarkt, Teichgraben, Leutragraben und Johannisplatz. Dazu gehören die Löbderstraße, Ludwig-Weimar-Gasse, Markt, Marktgässchen, Oberlauengasse, Am Pulverturm, Rathausgasse, An der Marktmühle, Saalstraße, Schlossgasse, Greifgasse, Hinter der Kirche, Unterlauengasse, Unterm Markt, Kirchplatz, Jenergasse, Johannisstraße.

Dass es innerhalb des Karrees Ausnahmen gibt, begründet die Stadtverwaltung: „Bei der Verpflichtung wurde sich zunächst auf die Fußgängerbereiche und -straßen innerhalb des sogenannten historischen Altstadtgrabenrings konzentriert. Die Kollegiengasse oder auch Nonnenplan sind in dem Sinne keine offiziellen Fußgängerstraßen“, sagt Stefanie Braune, Leiterin Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Wichtig ist: Die Pflicht zum Tragen einer Maske gilt auch für Fahrradfahrer. „Da die Verpflichtung nur innerhalb der Fußgängerbereiche der Innenstadt gilt, wo Radfahrer sich auch in einem gemäßigten Tempo bewegen müssen oder teilweise sogar schieben, sind sie in die Pflicht einbezogen.“ Weiterhin gelte die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf Wochenmärkten sowie in allen Haltestellenbereichen des öffentlichen Nahverkehrs (Bus, Straßenbahnen), sofern sich dort mindestens eine weitere Person aufhält, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. Diese Spezifizierung wurde auch rechtlich notwendig, da gegen die vorherige Allgemeinverfügung in Bezug auf die Angaben zur Mund-Nasen-Bedeckung erfolgreich geklagt worden sei (wir berichteten). Die allgemeine Maskenpflicht im Innenstadtbereich des Altstadtgrabenrings gilt zwischen 10 und 18 Uhr.

Die neuesten Zahlen für Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden bis Sonntagabend 4 neue Corona-Infektionen gemeldet. „Seit dem Wochenende haben sich zahlreiche weitere Infektionsgeschehen an Schulen und Kindergärten gezeigt“, heißt es aus dem Rathaus. 1200 Kontaktpersonen seien aktuell allein durch derartige geschlossene Einrichtungen oder Teilquarantänen betroffen. Folgende Einrichtungen sind am Wochenende neu hinzugekommen:

Christliches Gymnasium in Jena Nord: nach einem positiven Fall in der Lehrerschaft geschlossen; der Unterricht findet komplett mit Homeschooling digital statt

Heinrich-Heine-Grundschule: eine Klasse in Quarantäne, für drei weitere Klassen des gemeinsamen Lernhauses herrscht Betretungsverbot

IGS: eine zusätzliche Klasse befindet sich in Quarantäne

SBBZ Göschwitz: sechs Klassen befinden sich in Quarantäne

Kita Kunterbunt: eine Etage steht unter Quarantäne

Damit sind in Jena aktuell 11 Schulen und 5 Kindergärten von Teilschließungen beziehungsweise Schließungen betroffen.

Anzahl aktiver Fälle: 179

davon in den vergangenen 24 Stunden: 4

stationäre Fälle: 7

davon schwere Verläufe: 4

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 98

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 90,4

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 653

Gestorbene insgesamt: 5

Genesene insgesamt: 469