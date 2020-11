Meileinstein: DDR-Führungsdokument sagt Grippe den Kampf an

Wie viele Menschen während der Hongkong-Grippe zwischen 1968 und 1970 starben, ist nicht dokumentiert. Immerhin habe man aber hinter den Kulissen Konsequenzen gezogen, konstatiert der Berliner Arzt und Medizinhistoriker Wilfried Witte. Das DDR-Gesundheitsministerium setzte Anfang 1970 einen Operativstab „Grippebekämpfung“ ein. Bezirkskommissionen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nahmen ihre Arbeit auf. Im November 1970 trat ein „Führungsdokument zur Grippebekämpfung“ mit verbindlichen Gegenmaßnahmen in Kraft. 1973 wurde das Institut für Angewandte Virologie in Berlin-Schöneweide gegründet, das sich fortan um die Verbesserung der Impfstoffproduktion kümmern sollte. Auch wenn besagtes „Führungsdokument“ mit der Wende verschwand, so gilt es doch bis heute als wichtiger Meilenstein beim Schutz vor Influenza. Erstmals definierte das DDR-Gesundheitsministeriums darin, wann man es mit einer Pandemie zu tun hat. Beispielsweise mussten dafür deutlich mehr Menschen betroffen sein als bei einer normalen Grippewelle und diese sich in mehreren Ländern ausbreiten.

Als Gradmesser für das Ausmaß der Erkrankungen sollte die Übersterblichkeit, also das Plus an Gestorbenen gegenüber anderen Jahren dienen. Die zu ergreifenden Maßnahmen und Reaktionen richteten sich nach einem dreistufigen Plan. Je nach Schwere unterschied man zwischen einer „Interepidemischen Stufe (Stufe 1 oder Basisstufe)“, einer „Präepidemischen Stufe“ und einer „Epidemischen Stufe“. Trat Letztere ein, sollten Operativstäbe gebildet und zusätzliche Klinikbetten bereitgestellt werden. Führungsdokument kam nie zur Anwendung Nach Ansicht von Wilfried Witte war die DDR damit damals ihrer Zeit weit voraus. Bezogen auf das Krisenmanagement der Grippe komme das Führungsdokument dem nahe, was heute als „influenza preparedness plan“ der WHO oder „Nationaler Pandemieplan“ der Bundesrepublik maßgeblich ist. Das Führungsdokument wurde in den folgenden Jahren zwar immer wieder überarbeitet, musste aber nie wirklich seine Tauglichkeit zur Grippeabwehr beweisen. Nach der Wende wurden mit der DDR auch ihre Pandemie-Erfahrungen und Überlegungen abgewickelt. Die Bundesrepublik zog mit einem vergleichbaren Pandemie-Plan erst 2005 nach, und zwar infolge der ersten großen Sars-Pandemie von 2002/2003. In den 1970er-Jahren nehmen die Diskussionen über Impfungen Fahrt auf. Über einen Impfzwang war im Deutschen Reichstag schon im 19. Jahrhundert diskutiert worden, nämlich als nach dem deutsch-französischen Krieg deutsche Soldaten und französische Kriegsgefangene die Pocken ins Reich einschleppten und Zehntausende zivile Opfer zu beklagen waren. Weitere Teile der Serie „Vergessene Seuchen“: Mao-Grippe forderte Millionen Tote - Opfer in U-Bahn-Schächten zwischengelagert

Grippeepidemien während deutscher Teilung: Tatenlos gegenüber asiatischer Grippe

Millionen Tote durch Spanische Grippe