Morgenmagazin sendet live aus dem Uniklinikum Jena

Ab Freitag gilt am Universitätsklinikum ein Besuchsverbot für die meisten Patienten. Kurz zuvor war am Donnerstagmorgen das ZDF-Morgenmagazin in der Klinik und berichtete deutschlandweit im Frühstücksfernsehen. „Der Termin war tatsächlich schon sehr lange geplant“, berichtet Kliniksprecherin Annett Lott. Gedreht wurde in Vollschutz und nicht auf den Stationen, um das Risiko einzuschränken. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

So erfuhr das Fernsehpublikum, dass aus der zur Corona-Station umfunktionierten Infektionsstation 20 der 36 Betten belegt sind. Damit ist die Zahl der Corona-Patienten etwa doppelt so hoch wie im Frühjahr. Im Falle eines weiteren Anstieges soll der Bereich in einen separaten Flügel umziehen, um mehr Platz zu haben. Auf der Intensivstation (ITS) entspricht die Patientenzahl etwa der im Frühjahr. Durch neue Konzepte mit dem konsequenten Einsatz blutverdünnender und entzündungshemmender Mittel sinken Sterblichkeit und Behandlungszeiten. Thematisiert wurden auch Personalsorgen, denn es braucht gut qualifizierte Pflegekräfte, um die Patienten zu versorgen. Im Netz wurde die Reportage unterschiedlich aufgenommen. Es gab Respekt für die Mitarbeiter und die dringende Bitte an die Politik, statt weiterer Rettungspakete endlich die Löhne fürs Pflegepersonal anzuheben, um den Beruf attraktiver zu machen.