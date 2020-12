Jena. Auch am Weihnachtstag erhielten viele Menschen ein positives Testergebnis. Nun heißt es: Quarantäne.

Neue Covid-Infektionen und ein Todesfall in Jena

Am Weihnachtstag haben in Jena 43 Menschen nach einem Covid-19-Virentest ein positives Ergebnis erhalten. Damit steigt die Anzahl aktiver Fälle auf 623 in der Stadt.

Stationär betreut werden aktuell 14 Patienten, bei zweien davon ist der Krankheitsverlauf als schwer einzuschätzen. Leider ist auch wieder ein Todesfall zu beklagen, die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 starben, liegt damit bei 18.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena wird mit 334 angegeben. 1443 Personen müssen infektionsbedingt die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne verbringen.