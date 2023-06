Neue Stiftungspraxen für Thüringen: Junge Mediziner erproben die Selbstständigkeit

In Stiftungspraxen können Ärzte in Festanstellung die Selbstständigkeit erproben (Symbolbild).

Gamstädt. "Niederlassungsfahrschulen" für Hausärzte verbessern die ambulante Versorgung auf dem Land. Allein im Juli öffnen in Thüringen drei neue Stiftungspraxen, die dem Ärztemangel entgegenwirken.

Die Gemeinde Gamstädt im Landkreis Gotha hat seit Dienstag, worum sie so manches andere Dorf beneiden dürfte: eine mit zwei hochmotivierten jungen Hausärzten besetzte neue Arztpraxis. Dagmar Heuer und Bastian Morgenroth, die beide den Facharzt für Allgemeinmedizin in der Tasche und am Montag ihre erste Sprechstunde haben, betrachten die Praxis im Bürgerhaus nicht als Zwischenstation. Die Mediziner – Heuer (40) stammt aus Ingersleben, Morgenroth (36) aus Erfurt – sehen in Gamstädt ihre Zukunft und wollen die Praxis eines Tages übernehmen.

In Gamstädt (Gemeinde Nesse-Apfelstädt, Landkreis Gotha) wurde am 27. Juni 2023 eine Stiftungspraxis eröffnet. Dies ist der Neustart nach einer pandemiebedingten Unterbrechung seit 2020. Geführt wird die Praxis von den Fachärzten Bastian Morgenroth und Dagmar Heuer (2.v.l.). Zum Praxisteam gehören die Medizinischen Fachangestellten Nathalie Neumann (l.) und Saskia Schmalz. Foto: Sibylle Göbel

Aktuell gehört diese der 2009 von Land und Kassenärztlicher Vereinigung (KV) gegründeten Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Thüringen. Mit eigenen Stiftungspraxen ermöglicht sie es Ärzten, die zunächst das volle finanzielle Risiko und die Verantwortung für alles Administrative scheuen, Stück für Stück in die Selbstständigkeit hineinzuwachsen. Sobald sie fest im Sattel sitzen, können sie die Praxis, in der sie bis dahin angestellt waren, übernehmen. Das aber ist keine Bedingung: Das Angestelltenverhältnis kann auch beibehalten werden.

Im Bürgerhaus werden Räume für die Arztpraxis bereitgestellt

Die als „Niederlassungsfahrschule“ deklarierte Praxis war für Gamstädts neue Hausärzte allerdings nur ein Grund, sich für den Ort zu entscheiden: „Wichtig war uns auch, in einer nicht profitorientierten Einrichtung zu arbeiten“, sagte Dagmar Heuer bei der offiziellen Einweihung. Hinzu komme, ergänzte ihr Kollege, der Wunsch, in einer ländlichen Region mit großem Einzugsgebiet tätig zu sein, in dem die Patienten den Ärzten noch echte Wertschätzung entgegenbrächten. Nicht zuletzt ermögliche es die Gemeinschaftspraxis, sich etwa beim Urlaub abzustimmen und nicht erst eine Vertretungspraxis zu suchen. Dagmar Heuer hat zuletzt als angestellte Ärztin im Erfurter Ortsteil Töttelstädt gearbeitet, Bastian Morgenroth bis zur Facharztprüfung in Erfurt.

Für Gamstädt und die umliegenden Orte ist die Eröffnung der Stiftungspraxis – eine von dreien allein 2023 – „ein ganz tolles Ereignis“, wie Christian Jacob, Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt, betonte. Denn es ist anderthalb Jahre her, dass es dem Ort zuletzt einen Hausarzt gab. Der Gemeinde war die Praxis so wichtig, dass sie dafür nicht nur auf Räume in ihrem Bürgerhaus verzichtete, sondern diese auch für rund 510.000 Euro herrichten ließ.

Annette Rommel, Vorstandsvorsitzende der KV, unterstrich, dass die ambulante Versorgung des ländlichen Raums mit qualifizierten Hausärzten eine der wichtigsten Aufgaben der Stiftung sei. Dafür arbeite diese seit 14 Jahren und fördere Studenten, Ärzte in Weiterbildung und eben auch Niederlassungen. In der kommenden Woche werden in Creuzburg bei Eisenach und in Lipprechterode (Landkreis Nordhausen) weitere Stiftungspraxen eröffnet, 2024 mindestens vier.