Neue Studenten werden in Jena per Zoom-Chat begrüßt

Die Immatrikulation der neuen Studenten an der Friedrich-Schiller-Universität Jena erfolgte in diesem Jahr nur per Live-Streaming mit Zoom-Chat, statt wie üblich im Volkshaus. Und so wurde die Feierliche Immatrikulation der Matrikel 2020/21 mit wenigen Anwesenden im Multimediazentrum und vielen Erstsemestern an den Bildschirmen durchgeführt.