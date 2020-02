Noch kein Ergebnis zu Coronavirus-Verdachtsfall im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Ein für den heutigen Samstag erwartetes Ergebnis eines Coronavirus-Verdachtsfalles in den Ilm-Kreis-Kliniken kann nicht vor Sonntagabend aus dem Labor in Berlin geliefert werden.

Das teilte das Labor am Samstagnachmittag den Ilm-Kreis-Kliniken mit. Das Labor gibt Überlastungsgründe aufgrund der vermehrten Aufträge dafür an. Der 15-jährige Junge bleibt vorerst isoliert in Behandlung am Arnstädter Standort des Krankenhauses.

Das Kind einer Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung Amt Wachsenburg, die sich in Ichtershausen befindet, war vor zwei Wochen im Skilager in Italien – in einer Region, die erst seit Donnerstagabend als Risikogebiet gilt. Der Schüler kam mit grippeähnlichen Symptomen, die an die Auswirkungen des Corona-Virus erinnern, am Donnerstag ins Krankenhaus.

Auch die Regel- und die Grundschule in Ichtershausen bleiben weiterhin bis auf Weiteres vorsorglich geschlossen. In der Leitstelle des Ilm-Kreises ist eine Hotline eingerichtet, über die Bürgerinnen und Bürger Fragen zu dem Thema beantwortet bekommen. Sie ist erreichbar unter 03628/738 888.

Ein Kontaktformular ist auf der Homepage des Ilm-Kreises unter www.ilm-kreis.de/covid19 zu finden. Das Gesundheitsamt weist noch einmal auf die allgemeinen Hygienemaßnahmen hin, die vor einer Ansteckung mit grippalen Infekten schützen:

Abstand halten,

regelmäßiges und gründliches Händewaschen,

Husten und Niesen in Taschentuch oder Armbeuge,

Räume regelmäßig lüften.