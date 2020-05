Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch mehr Infizierte im Kreis Sonneberg

Die Zahl der mit dem Virus Sars-Cov-2 infizierten Personen mit Wohnsitz im Landkreis Sonneberg steigt weiter an. Am Donnerstag vermeldete das Landratsamt in Sonneberg insgesamt 225 Infektionen seit Beginn der Pandemie, drei mehr als am Vortag.

Mit 103 Leuten gelten weniger als die Hälfte davon als genesen, 14 Frauen und Männer, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, sind verstorben. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 58,4.