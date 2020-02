Kinderärztin Steffi Jagemann arbeitet seit Januar wieder in ihrer Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum am Nordhäuser Südharz-Klinikum. Sie nimmt dort auch noch neue Patienten auf.

Nordhäuser Kinderärztin kehrt in Praxis zurück

Steffi Jagemann ist seit Januar wieder in der Facharztpraxis der Kinder- und Jugendheilkunde im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Nordhausen am Südharz-Klinikum tätig.

Das teilte das Krankenhaus mit. Die gebürtige Nordhäuserin schloss 2008 ihr Medizinstudium an der Universität Göttingen erfolgreich ab und erwarb 2014 den Facharzttitel für die Kinder- und Jugendmedizin. Im MVZ Nordhausen arbeitet sie seit 2015 mit Unterbrechung der Elternzeit.

Wiedersehensfreude in der Praxis

In den vergangenen Wochen gab es in der Praxis viel Wiedersehensfreude. Einige „kleine Patienten“ berichteten ihr stolz, wie groß sie schon geworden sind. So wurden in der Zwischenzeit beispielsweise aus Kindergartenkindern Schulkinder oder aus Einzelkindern Geschwisterkinder.

Es sei spannend zu beobachten, welche großen Entwicklungsfortschritte Kinder innerhalb weniger Monate machen, berichtet die Ärztin. Sie freut sich auf alle bereits bekannten Patienten und begrüßt gern neue.

Steffi Jagemann biete in ihrer Sprechstunde vielseitige Behandlungs- und Beratungsmöglichkeiten für Neugeborene, Kinder sowie Jugendliche bis zur Volljährigkeit an, so das Krankenhaus. Die Praxis verfügt über zwei getrennte Wartebereiche und vier Behandlungsräume, um Infektionskrankheiten und nicht infektiöse Erkrankungen getrennt voneinander behandeln zu können.

Sprechzeiten und Kontakt zur Praxis im Internet unter mvz-nordhausen.de