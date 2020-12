Eisenberg. Corona-Isolierstation an den Waldkliniken ist weitgehend ausgelastet. Einen Schutzschirm für vorgehaltene Intensivbetten gibt es derzeit nicht.

Corona macht auch den Waldkliniken Eisenberg zu schaffen: Die Personallage ist angespannt. Denn auch in den Reihen der Mitarbeiter gibt es Infektionsfälle, andere fallen wegen Quarantäne zeitweilig aus. Betroffen davon war auch die Notaufnahme, die vorübergehend geschlossen werden musste. Die Isolierstation für Covid-19-Patienten ist aktuell weitgehend ausgelastet. Corona-Blog: Erstmals über 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Thüringen