Psychologe: Pandemiebedingtes Schul-Hin-und-Her belastet Kinder sehr

Bernhard Strauß, Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie und Psychoonkologie am Jenaer Universitätsklinikum

Das pandemiebedingte Hin und Her von Schließen und Öffnen der Schulen und Kitas belastet junge Menschen sehr. „Kinder und Jugendliche brauchen klare Strukturen“, sagt Bernhard Strauß, Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie am Jenaer Universitätsklinikum. „Wenn sie nicht wissen, woran sie sind, werden sie verunsichert.“ Problematisch seien aber auch die fehlenden sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen. „Kinder und Jugendliche benötigen neben der Familie alternative Beziehungserfahrungen“, sagt Strauß. „Das ist bereits im Kindergartenalter wichtig, um etwa Unabhängigkeit zu erlernen und zu explorieren“, also die Welt sich selbst zu erobern. Der Austausch mit Freunden werde im Jugendalter noch wichtiger. Dann spielten gerade bei intimen Fragen Freunde eine größere Rolle als Eltern.