Nach dem großen Lockdown im Frühjahr gibt es jetzt einen kleineren im Herbst. Welche Auswirkungen dieser auf die Seele hat, darüber reden wir mit Anne Katrin Risch. Sie ist Geschäftsführerin und leitende Psychologin der Forschungsambulanz der Friedrich-Schiller-Universität Jena und als Psychotherapeutin in einer eigenen Praxis tätig.

Was ist jetzt anders als im Frühjahr?

Zunächst ist der Umgang mit dem Virus – auch auf Grund von mehr Wissen – ein anderer. Der gefühlte Schockzustand von damals ist weg. Die Einschränkungen sind auch nicht so gravierend, Schulen und Kindergärten haben geöffnet, was das Familienleben sicher erleichtert. Doch zugleich hat die Kritik an Maßnahmen zugenommen, die bekannte und vertraute Normalität lässt länger auf sich warten als noch vor einigen Monaten gedacht.

Macht es einen Unterschied, dass der Lockdown nun im Herbst ist – mit kurzen Tagen und langer Dunkelheit?

Ja, in der Sommerzeit schien das Virus manchmal fast vergessen, man wurde in einem kollektiven Prozess sogar etwas nachlässig bei der Einhaltung der Maßnahmen. Nun gilt es, wieder diszipliniert die Regeln zu befolgen, wobei wir alle deutlich mehr Zeit drinnen statt draußen verbringen. Da macht es sich schon bemerkbar, wenn Cafés und Restaurants geschlossen sind, kulturelle Angebote, Abwechslung und Geselligkeit fehlen.

Nehmen Ängste und Depressionen aktuell zu?

Bei einigen Bevölkerungsgruppen sicherlich. Menschen, deren berufliche Existenz bedroht ist, die zum Kreis der Risikopersonen zählen oder an vorderster Front im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten, sind sicher wieder deutlich belasteter. Auch bei Menschen mit psychischen Störungen verschlechtert sich das Befinden. Die Kombination von Dunkelheit, Ängsten und Lockdown kann für die Psyche sehr belastend sein. Je länger die Pandemie andauert, desto eher sind die psychischen Widerstands- und Selbstheilungskräfte überfordert und psychische Störungen können auftreten.

Aber ist Angst immer ein schlechter Begleiter?

Es ist zunächst ein ganz normales menschliches Gefühl, dass sich dann bemerkbar macht, wenn wir eine Situation als bedrohlich bewerten. Insofern schützt sie auch. Problematisch wird es, wenn unser Denken und Handeln in übertriebenem Maße von ihr geprägt werden.

Was macht das Virus mit unserer Seele? Kann diese gegenüber der Pandemie vielleicht sogar abstumpfen?

Diesen Eindruck habe ich eher nicht. Noch sind wir im Krisenmodus, auch wenn wir vieles weiter aktiv beeinflussen können. Zwar haben sich bestimmte Rahmenbedingungen verändert, doch wir besitzen weitgehend die Kontrolle über das Leben. Allerdings scheint ein Teil der Bevölkerung einen höheren Kontrollverlust zu empfinden und ist dadurch vielleicht anfälliger für Verschwörungstheorien.

Sind die Folgen der Einschränkungen für Jung und Alt unterschiedlich?

Betroffen sind Menschen aller Altersgruppen. Junge Leute müssen derzeit beispielsweise auf Partys und Gruppenaktivitäten verzichten, Erstsemester können durch das Onlinestudium kein soziales Netzwerk aufbauen, Auslandsaufenthalte sind kaum möglich. Und Ältere, die in Senioren- oder Pflegeheimen untergebracht sind, müssen seit Monaten schon Ängste und Einschnitte aushalten – bis hin zur Quarantäne. Wenn dieser Zustand zu lange andauert, können Isolation und Einsamkeit krankmachen.

Wie gehen Sie in Ihrer Praxis mit den Bestimmungen um – ist dort ein Mund-Nasenschutz Pflicht?

Beim Betreten und Verlassen der Praxis ja. Während der Therapiesitzung arbeite ich mit ausreichend räumlichem Abstand sowie dem Einhalten der Hygieneregeln. In der Therapie war ich lange sehr skeptisch, was einen Mundschutz betrifft, weil damit visuelle Informationen über die Mimik fehlen. Aber daran kann man sich gewöhnen. Wenn ein Patient auch während der Sitzung eine Maske tragen möchte und das auch bei mir wünscht, ist das kein Problem.

Kann die Pandemie auch eine Chance sein, weil sie eventuell entschleunigend wirkt?

Im Frühjahr hätte ich darauf mit ja geantwortet, weil man in dieser ersten Ruhephase auch Zeit für Dinge gewonnen hat, die sonst gar nicht beachtet oder vernachlässigt werden. Nun arbeiten aber die meisten Menschen, die Schulen sind geöffnet. Und die Pandemie ruft ja nicht nur die Sorge vor Ansteckung hervor, sondern es wackeln auch Existenzen, häusliche Konflikte nehmen zu, der Verlust an sozialen Kontakten vergrößert die Konflikte und kann psychische Störungen verstärken. Und das in einer Zeit, in der das Warten auf eine Therapie oft ohnehin Monate dauert.

Was kann man tun? Nützt es, sich zu sagen, dass es auch wieder anders wird?

Es ist schon ein Vorteil zu wissen, dass die Forschung dabei ist, Impfungen und Therapien zu entwickeln. Auch wenn unklar ist, wie lange alles dauert. Doch der schwierige und von Entbehrungen begleitete Prozess wird irgendwann vorbei sein, die jetzige Aussicht auf einen Impfstoff schafft sicherlich auch neue Zuversicht.

Können Sie noch einige Tipps geben, um Einsamkeit und Isolation zu begegnen?

Physische Distanz bedeutet nicht unbedingt auch emotionale Distanz. Wir können weiterhin Kontakte pflegen, so weit wie möglich. Wir können Treffen ins Freie verlegen, gemeinsam spazieren gehen oder uns auch mit einzelnen Personen treffen – notfalls auch mit Mund-Nasenschutz.

Aber wir können auch zum Telefon greifen, die sozialen Medien und Videocalls nutzen, um uns mit Bekannten, Freunden und Familie auszutauschen.

Wichtig für die Psychohygiene ist es auch, den Alltag zu strukturieren, und in Bewegung zu bleiben – trotz Schließung von Fitnessstudios und Schwimmbädern.

Psychotherapeutin zur Corona-Krise: „Konflikte und Ängste nehmen zu“

Anregungen und Hinweise gibt es im Internet unter anderem auf der Seite www.psychologische-coronahilfe.de und speziell für pflegende Angehörige unter www.pflege.aok.de