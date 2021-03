Auch das "Erasmus-Reinhold-Gymnasium" in Saalfeld-Gorndorf ist von einer bestätigten Coronainfektion und nachfolgender Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt betroffen.

Saalfeld/Rudolstadt An je fünf Kindergärten und Schulen im Landkreis müssen ein Teil der Pädagogen und Kinder wegen Coronainfektionen zu Hause bleiben.

Quarantänefälle an zehn Einrichtungen in Saalfeld-Rudolstadt

Die gute Nachricht zuerst: Am Gymnasium Neuhaus, das zu rund einem Drittel von Schülern aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt besucht wird, hat nach einwöchiger, vom Gesundheitsamt angeordneter Schulschließung am Montag wieder der eingeschränkte Präsenzunterricht begonnen. Dort können nun auch die Siebt- bis Zehntklässler wieder im wöchentlichen Wechsel zur Schule gehen, weil die Inzidenz im Landkreis Sonneberg stabil unter 100 ist. In Saalfeld-Rudolstadt pendelt man um diesen Wert. Zehn Einrichtungen im Landkreis sind derzeit von Quarantänefällen betroffen.