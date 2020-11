Die Zahl der Menschen,die im Kreis Weimarer Land in Quarantäne leben müssen, weil sie Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, ist innerhalb eines Tages um 248 auf insgesamt 757 gestiegen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Als Grund gibt die Kreisverwaltung die Nachverfolgung der Kontakte an, die pädagogisches Personal und Schüler an der Regelschule Blankenhain hatten. Wegen der Infektionen ist sie seit gestern geschlossen. 32 (+3) Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind in häuslicher Absonderung.

Acht Menschen sind im Kreis Weimarer Land neu an Corona erkrankt. (Stand Freitag, 14 Uhr) Damit sind insgesamt 411 Erkrankte zu verzeichnen. 253 (+15) davon sind genesen, acht sind gestorben. Derzeit noch krank sind 150 Menschen; sieben von ihnen werden stationär behandelt. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der Kreise und kreisfreie Städte vergleichbar macht, liegt für das Weimarer Land bei 87,8.