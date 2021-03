Fast genau auf den Tag ein Jahr nach dem ersten Coronafall in Gera nahm am Mittwoch das Impfzentrum Ostthüringen die Arbeit auf. Luise Krutzinna war die erste, die in der Panndorfhalle gegen Corona geimpft wurde. Für die kommende Woche sind die dann täglich 1440 Impftermine bereits ausgebucht.

Gera. Am 11. März 2020 wurde der erste Coronafall in Gera nachgewiesen. Ein Rückblick.

Rückblick: Ein Jahr Corona in Gera in Zahlen

„Erreicht" hatte das Coronavirus die Stadt Gera schon eher: Ausverkaufte Mundschutz-Masken Ende Februar, Anfang März erste Veranstaltungsabsagen, wie die der Tattoo-Messe im KuK, erste Vorbereitungen für den Geraer Corona-Krisenstab oder der AfD-Antrag einer Aktuellen Stunde für den Stadtrat am 12. März. Am 11. März 2020, heute vor genau einem Jahr, wurde schließlich der erste Coronavirus-Fall in Gera registriert. Seit jener positiv getesteten Frau, einer Reiserückkehrerin aus einem damaligen Risikogebiet, sind bis zum gestrigen Mittwoch 3210 Corona-Fälle in der gut 93.000 Einwohner zählenden Stadt hinzugekommen.