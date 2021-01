Saalfeld: Impfstart gegen Corona an den Thüringen-Kliniken

Robert Kästner, Chefarzt der Kinderheilkunde, impft Igor Alexander Harsch, Leitender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin an der Thüringen Klinik in Saalfeld.

Er hat im März 2020 den ersten Corona-Patienten in der Thüringen-Klinik in Saalfeld behandelt. Seitdem ist er als Leiter der Pandemiestation ohne Unterbrechung mit der Betreuung von Covid-Erkrankten befasst. Am Dienstagmorgen war Professor Igor Alexander Harsch, Leitender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, der erste Krankenhaus-Mitarbeiter, der gegen das Coronavirus geimpft wurde. Die Impfung vorgenommen hat sein Kollege Robert Kästner, Chefarzt der Kinderheilkunde am Haus. „Ich habe seit März Kontakt zu Menschen mit Corona und habe mich nicht angesteckt, da wäre es schlecht, sich jetzt noch etwas einzufangen“, kommentiert der 57-Jährige seine Impfentscheidung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Er erinnert sich noch gut an die Situation im März. „Es war ein komisches Gefühl bei Patient Null. Wir hätten damals alle nicht gedacht, dass die Infektion eine solche Dimension annehmen würde“, sagt er. „Inzwischen weiß man besser damit umzugehen.“ Ihm folgten am Dienstag etwa 120 weitere Klinik-Mitarbeiter von den Standorten Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck, die sich der Impfung unterzogen haben.

Skepsis, aber die Impfbereitschaft steigt

Seit 5. Januar steht für 713 Klinik-Mitarbeiter der Impfstoff der Firma Biotech/Pfizer zur Verfügung. Insgesamt zählt die Klinik an den drei Standorten knapp 2000 Beschäftigte. „Wir haben nach einer entsprechenden Anfrage des Ministeriums die Zahl der Impfwilligen erfasst. Auf Grund dieser Meldung haben wir den Impfstoff für beide Impfungen erhalten“, so Klinik-Geschäftsführer Thomas Krönert. Bis nächsten Mittwoch sollen sie die erste Dosis bekommen, Ende Januar dann die Folgeimpfung.

„Wie überall gibt es auch unter unseren Mitarbeitern Skeptiker, hier haben wir versucht, mit Schulung und Aufklärungsarbeit gegenzusteuern“, so der Mediziner. „Wir spüren, dass die Impfbereitschaft steigt. Es gibt wirklich keinen Grund, es nicht zu tun. Wir übernehmen damit nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern vor allem für die Älteren“, macht er deutlich. Und verweist darauf, dass die Fortschritte in der Medizin in den letzten 100 Jahren in erster Linie der Entwicklung von Impfstoffen zu verdanken ist. „Dass am Anfang Angst da ist, ist nachvollziehbar, aber was wir jetzt erleben, ist der nächste Schritt der Medizin. Man muss es nur richtig erklären. Da ist in der Vergangenheit einiges verpasst worden“, sagt er.

Aktuell 90 Corona-Patienten in der Klinik

Angeliefert wurde der Impfstoff am Montag. Gelagert wird er auf Trockeneis unter Einhaltung der Kühlkette. Die Impfdosen werden dann an der Klinik hergestellt, so ist man sicher, dass sie auch allen Anforderungen entsprechen. Dafür wird der Wirkstoff aufgetaut und mit Kochsalzlösung aufbereitet.

In den Thüringen-Kliniken werden derzeit etwa 90 an Corona erkrankte Patienten behandelt. Der jüngste Betroffene seit Beginn der Pandemie war ein zwei Wochen altes Baby. Die Mehrzahl allerdings ist über 70 Jahre. Erst dieser Tage konnte ein 94-jähriger Patient als genesen entlassen werden.