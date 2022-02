Saalfelder Klinik ist nun Adipositaszentrum

Saalfeld. Das Darmkrebszentrum und das Kompetenzzentrum für minimal-invasive Chirurgie in Saalfeld wurden re-zertifiziert. Neu ist die Auszeichnung als Adipositaszentrum.

„Vom Erstgespräch über die Operation bis zur Nachsorge“, so umreißt Chefarzt Herry Helfritzsch das Spektrum des Kompetenzzentrums für Adipositas- und Metabolische Chirurgie. Betreut werden dort Patientinnen und Patienten mit krankhaftem Übergewicht. Saalfeld ist thüringenweit das vierte Zentrum dieser Art.

Ein Team von Fachärzten um Oberarzt Andreas Fischer und Ärztin Tamara Nutz stellt sich der „Bekämpfung“ der morbiden Adipositas (extremes Übergewicht) sowie begleitender metabolischer Störungen. Dabei stehen neben den operativen Erfahrungen ebenso die kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung von Patienten mit Übergewicht im Mittelpunkt. Dafür bietet die Klinik alle gängigen OP-Verfahren der Adipositaschirurgie an.

Darmkrebs gehört zu häufigen Turmorerkrankungen

Erstmals re-zertifiziert wurde das Darmkrebszentrum Saalfeld, das seit 2019 an den Thüringen-Kliniken besteht. Viszeralchirurgen, Gastroenterologen, Onkologen, Radiologen und Pathologen arbeiten an den Thüringen-Kliniken eng und kooperativ zusammen. So werden zum Beispiel alle Patienten im „Tumorboard“, einer regelmäßigen Konferenz der Ärzte, besprochen. Dort legen die Ärzte interdisziplinär die Therapiestrategien entsprechend der Leitlinien und unter Berücksichtigung der individuellen Situation jedes einzelnen Patienten fest.

Darmkrebs gehört zu den häufigen Tumorerkrankungen. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 65.000 Menschen daran. Am Saalfelder Darmkrebszentrum werden alle operativen Verfahren der Erkrankung offen-chirurgisch sowie minimal-invasiv-laparoskopisch durchgeführt. Auch die Resektion von Metastasen in Leber oder Lunge erfolgt im Darmkrebszentrum. Zur Behandlung von peritonealen Metastasen (die sich im Bauchraum bilden) werden sowohl das HIPEC-Verfahren wie auch die PIPAC-Methode in Saalfeld vorgenommen.

In Thüringen gibt es zwei zertifizierte Kompetenzzentren für minimal-invasive Chirurgie. Eines davon gehört seit mittlerweile elf Jahren zur Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie der Thüringen-Kliniken – es wurde ebenso jetzt re-zertifiziert.