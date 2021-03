Triptis/Blankenstein. Knapp 150 Freiwillige sind in Blankenstein gekommen, in Triptis an diesem Wochenende 60 Personen. Wir waren vor Ort dabei.

Am Samstag nahmen im Bereich Bad Lobenstein und im Orlatal die ersten beiden Corona-Schnelltestzentren ihre Arbeit auf. Ins Bürgerhaus in Triptis sowie in den Blankensteiner Rennsteigsaal kamen symptomfreie Personen aus den Orten selbst und den umliegenden Gemeinden, um das kostenfreie Angebot wahrzunehmen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog