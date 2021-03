Schnellteststationen sollen im Saale-Orla-Kreis in einer Woche in Betrieb gehen

Nachdem die bundesweit angekündigte Ausweitung von kostenlosen Corona-Schnelltests im Saale-Orla-Kreis wie vielerorts in Deutschland mit vielen offenen Fragen hinsichtlich der konkreten Umsetzung verbunden war, kommt nun allmählich Bewegung in die Thematik. So ist vorgesehen, dass mehrere Schnellteststationen im Landkreis zum Ende der kommenden Woche ihren Betrieb aufnehmen, um den Bürgerinnen und Bürgern der Region wöchentlich einen kostenlosen Schnelltest anbieten zu können. Dies teilte das Landratsamt am Freitag mit. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog