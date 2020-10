70.000 Frauen erkranken jährlich in Deutschland an Brustkrebs. Darauf machen Krebsgesellschaften und Krebshilfe jeweils im Oktober aufmerksam, dem Brustkrebsmonat. Wir sprachen mit dem Leiter des Jenaer Brustzentrums Ingo B. Runnebaum.

Herr Runnebaum, Brustkrebs ist der häufigste Krebs bei Frauen. Wie tödlich ist er noch?

Überwiegend werden die Patientinnen geheilt. Das liegt an der verbesserten Früherkennung durch hochauflösenden Ultraschall und digitale Mammografie. Dadurch ist auch die Bereitschaft gestiegen, an Früherkennungsprogrammen teilzunehmen. Die Angebote werden von fast zwei Dritteln der Frauen wahrgenommen. Außerdem hat man heute verbesserte Therapien. Zum Beispiel wird teilweise schon vor der OP eine Antikörpertherapie gemacht. Damit kann man mögliche Streuungen sehr gut beherrschen.

Die Mammografie hat auch Kritiker.

Ich rate grundsätzlich, sie wahrzunehmen, weil die digitalen Geräte längst nicht mehr so eine hohe Strahlenbelastung haben. Weil die Vorteile generell überwiegen. Unnötige Eingriffe sollte man verhindern, indem man unklare Befunde mit dem MRT genauer untersucht oder eine Gewebeprobe nimmt.

Wie viele Brustkrebsarten gibt es?

Grob sind es vier Untergruppen: Es gibt zwei Gruppen von hormonabhängigen Tumoren: die mit guten Verläufen und die aggressiveren, bei denen zusätzlich zur Operation mit Bestrahlung und Hormontherapie eine Chemotherapie notwendig ist. Dann gibt es die Gruppe, bei der sich im Brustgewebe das Eiweiß HER2 nachweisen lässt. Dieser Typ hat an Gefährlichkeit verloren, weil es jetzt zwei Antikörper gibt, die zusammen mit Chemotherapie hochwirksam sind. Die vierte Gruppe nennt sich trippelnegativ, weil sie nicht abhängig von weiblichen Hormonen ist und auch das HER2 nicht hat. Sie gilt als gefährlicher. Da werden die drei Therapiearten Chemo, OP und Bestrahlung kombiniert.

Was führt zu den Wucherungen in der Brust?

Es kann DNA-Fehler in der Zellerneuerung im Milchgangssystem geben. Zellen, die weniger ausgereift sind, sind dafür wohl empfänglicher. Man kann das Risiko um fast die Hälfte reduzieren, wenn man insgesamt ein Jahr oder mehr gestillt hat.

Kann das Brust-Abtasten Früherkennungsprogramme ersetzen?

Man schafft auf diese Weise eher ein Brustbewusstsein. Eine Früherkennung im ganz kleinen Stadium ist jedoch nicht verlässlich. Tumore sind meist erst ab einer Größe von 15 bis 20 Millimeter gut ertastbar. Im MRT kann man Tumore bereits ab zwei bis drei Millimeter erkennen, in der Mammografie teilweise ab vier bis fünf Millimeter.

Schauspielerin Angelina Jolie hat sich wegen familiärer Vorbelastung Brüste und Eierstöcke entfernen lassen. Was halten Sie von diesen prophylaktischen Eingriffen?

Bei nachgewiesener genetischer Belastung ist es eine wirksame Prophylaxe, das Risikogewebe zu entfernen. Solche Eingriffe sind relativ gängig geworden. Frauen mit BRCA-Mutation, Anfang 50 und einem relativ dichten Drüsenkörper, der der Früherkennung nicht gut zugänglich ist, wollen oft Sicherheit. Dabei entfernt man über einen kleinen Schnitt in der Brustunterfalte nur das Drüsengewebe, so dass die Brust in ihrer Form erhalten bleibt. Danach baut man es mit Eigengewebe, etwa Bauchfett, wieder auf oder ersetzt es durch ein Implantat.

Wie kann man Brustkrebs vorbeugen?

Schwangerschaft und Stillen sind nachweislich präventiv. Mehrere Wochenstunden Sport haben ebenfalls einen signifikanten Effekt. Deshalb veranstalten wir jedes Jahr zum Oktober den „Lauf gegen Krebs“ in Jena. In diesem Jahr findet er leider nur übers Internet statt. Jeder läuft für sich und meldet seine Zeit. Spenden gehen an die „Frauenselbsthilfe Krebs e. V.“. in Jena.

Mehr Informationen: www.uniklinikum-jena.de/frauenheilkunde/ibz.html

