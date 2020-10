Sechs neue Infektionen im Eichsfeld - Ab Montag gelten verschärfte Regeln

Im Landkreis Eichsfeld erhöhte sich die Zahl der Covid-19-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden um weitere sechs bestätigte Fälle. Das teilte das Landratsamt mit. Damit sind aktuell 33 Personen in der Region infiziert. Ein Patient wird stationär behandelt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wegen der ansteigenden Infektionszahlen bereitet der Landkreis nun neue Anti-Corona-Maßnahmen vor. Die Eichsfelder müssten sich darauf einstellen, dass die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern ab kommender Woche beschränkt werde, teilte das Landratsamt nach einer Krisenstabssitzung am Samstag mit. Demnach sollen nicht mehr als 15 Gäste in der eigenen Wohnung oder maximal 30 in Gaststätten oder angemieteten Räumen erlaubt sein. Außerdem sollen alle private Feiern ab 15 Gästen dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Weitere Maßnahmen könnten folgen, falls Schwellenwert steigt

Es sei davon auszugehen, dass der Schwellenwert von 35 Infizierten bald erreicht werde, hieß es. Daher lege man bereits Maßnahmen zur Eindämmung einer Ausbreitung des Coronavirus fest, die am Wochenbeginn vom Landrat verfügt werden sollen.

Mit weiterführenden Maßnahmen ist nach Abstimmung der Stabsmitglieder, die am Samstag bereits zum zweiten Mal in dieser Woche zusammengekommen waren, ab einem Schwellenwert von 50 Infizierten zu rechnen. Dazu gehören eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum des gesamten Landkreises sowie die Aktivierung der Besuchsbeschränkungen in Pflegeheimen gemäß der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung.

Der Krisenstab appelliert an die Einwohner des Landkreises, private Feiern möglichst auf den Familienkreis zu beschränken oder sogar darauf zu verzichten. Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes 03606/6505555 ist Samstag und Sonntag sowie Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 16 Uhr erreichbar. Anfragen können per E-Mail an corona@kreis-eic.de gesendet werden.

Nach Angaben des Landratsamtes lag die Zahl der Infizierten und noch nicht wieder Genesenen im Eichsfeld bei 33.

