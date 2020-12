Altenburg. Erneut stirbt ein älterer Patient aus dem Altenburger Land an oder mit einer Corona-Infektion.

Insgesamt sind über das Wochenende 157 Neuinfektionen im Altenburger Land dazugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 500,04 pro 100.000 Einwohner. Erneut ist ein älterer Patient an beziehungsweise mit einer Corona-Infektion gestorben. Corona-Blog: Erstmals über 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Thüringen