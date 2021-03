Sieben weitere Corona-Tote im Altenburger Land

Aufnahme aus dem Corona-Testbus, der am Montag in Brahmenau Station machte. Ab nächster Woche sollen auch in Altenburg mehr kostenfreie Schnelltests möglich sein.

Altenburg. Wegen Meldeverzug wurden die Todesfälle aus dem Januar und Februar für das Altenburger Land erst jetzt bekannt.

Das Landratsamt meldet am Mittwochmittag sieben weitere Todesfälle durch das Coronavirus. Dabei handele es sich um sechs Seniorinnen und Senioren, die bereits in der Zeit von Ende Januar bis Mitte Februar verstarben, fünf von ihnen in einer Pflegeeinrichtung. Nicht überlebt hat zudem eine 53-jährige Frau ihre Coronainfektion. Dem Gesundheitsamt wurden die Totenscheine erst jetzt zugestellt, so dass sie nun in die Statistik eingehen. Damit sind bereits 225 Todesopfer durch Coronaviren im Landkreis zu beklagen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Auch bei der Zahl der Neuinfizierten vermeldete das Gesundheitsamt einen Anstieg. Mit 54 neuen Fällen ergibt sich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 203,6. Ebenso steigt die Zahl jener, die mit einem schweren Covid-19-Verlauf stationär behandelt werden müssen. Von derzeit 26 im Krankenhaus liegenden Patienten werden fünf intensivmedizinisch versorgt.

Die Neuinfektionen seien wieder über das Kreisgebiet verstreut, so das Landratsamt. Ebenfalls ansteigend ist die Zahl der im Labor nachgewiesenen Mutationen. Bisher festgestellt wurden 219 Mutationen, wovon es sich in 76 Fällen um die britische Variante handelt. Im Moment laufen noch letzte Bauarbeiten, um ein größeres Testzentrum in Altenburg in Betrieb zu nehmen. Es kann daher nicht wie vorgesehen diese Woche starten.