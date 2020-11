Sitzendorfer Kindergarten weiter im Corona-Ampel-Modus "Gelb"

Auch nach der ohne weitere Infektionen absolvierten Quarantänezeit nach einem positiven Corona-Fall bei einem Kind bleibt der Kindergarten „Weltentdecker“ in Sitzendorf im Hygieneampel-Modus „Gelb“. Die Entscheidung von Kommune, Träger und Kindergartenleitung erläuterte Bürgermeister Martin Friedrich jetzt auch im Gemeinderat. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Das bedeute zusätzlich zu den bisherigen Vorsichtsmaßregeln, dass man auch die Trennung der Kindergartengruppen und ihrer jeweiligen Erzieherin vom Innen- auch auf den Außenbereich ausdehnen werde, was bisher wegen des an der frischen Luft verringerten Ansteckungsrisikos nicht gültig war. Auch auf Vermeidung von Außenkontakten zwischen – ohnehin durch einen Zaun getrennten Freiflächen von Kindergarten und der im gleichen Haus befindlichen Grundschule soll besonders hingewirkt werden.

„Wir dürfen uns aber auch keinen übertriebenen Erwartungen hingeben“, so der Bürgermeister. Es gebe gruppenübergreifende Kontakte von Kindern aus einem Haushalt, die in verschiedenen Altersgruppen im Kindergarten sind ebenso, wie den Umstand, dass in einer Familie ein Kind in der Grundschule und eines im Kindergarten ist, die sich nach Betreuungsschluss ja nicht trennen ließen.

