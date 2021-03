Sorgentelefon in der Corona-Krise als Türöffner, um über vielfältige Problem zu sprechen

Saalfeld-Rudolstadt. Mit den Änderungen und neuen Verordnungen stiegen die Zahlen der Anrufe beim Sorgentelefon im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Dabei sind die Probleme auf keine Altersgruppe begrenzt.

„Niemand wird allein gelassen“, verspricht Michael Wegner, Superintendent des Kirchkreises Rudolstadt-Saalfeld. Die Seelsorge sei ein besonderes Anliegen für ihn, auf das er „unheimlich stolz“ sei. Denn das Team hält zusammen, jedes Anliegen wird entgegengenommen.

Seelsorge gehört zu den Aufgaben der Pfarrer, die in Krankenhäusern und Seniorenheimen Menschen besuchen, ihnen Hilfe und Trost sind. Zuvor müssen die Pfarrer einen negativen Test vorweisen. Geimpft seien sie bereits.

Sorgentelefon ist ein weiterer Bestandteil der Seelsorge

Wie Michael Wegner sagt, sind die Probleme vielfältig und auf keine Altersgruppe begrenzt. Von Existenzängsten sind Menschen betroffen, die durch die Krise in eine finanzielle Schieflage gerieten. Häufig stehen Probleme mit dem Unterricht zu Hause an. „Dabei versuchen wir, an unsere offene Jugendarbeit, in die Häuser in Schwarza und Gorndorf, zu vermitteln, die bei den Aufgaben helfen.“ Auffällig sei, dass unter Einsamkeit auch junge Menschen verstärkt leiden – „gerade in der Zeit, in der die Neugier auf das Leben so groß ist, dürfen sie sich nicht mit Freunden treffen oder andere kennenlernen.“ Schwierig, auch gerade für Alleinstehende, die so kaum einen Partner finden können. Ältere sind nach wie vor von Einsamkeit betroffen. Ihnen helfe es oft schon, wenn sie mal jemanden zum Reden haben. Manchmal ist es das einzige Gespräch am Tag.

Etwas Positives kann Michael Wegner nennen: „Es gibt eine Studie, die zeigt, dass Menschen, die religiös sind, in der Krise durch ihren Glauben eher Halt finden und entspannter sind.“ Er sehe es selbst daran, dass auch digitale Angebote der Kirche gut angenommen werden.

Überforderung trage zu vielen Nöten bei

Ingrid Uhlmann von der Kirchenkreissozialarbeit nimmt viele Anrufe aus dem Landkreis entgegen und sie freut sich, dass das Netzwerk so gut funktioniert. Vom Landratsamt eröffnet ist das Sorgentelefon der Türöffner zu sämtlichen Bereichen – von der Jugend- bis hin zur Suchtberatung. „Es gab und gibt immer wieder Wellen, das konnte man ablesen“, so die Erfahrung von Ingrid Uhlmann. „Mit neuen Forderungen, neuen Auflagen und Verordnungen stieg die Zahl der Anrufe.“ Jüngst war das der Fall, als die Impfungen möglich wurden. „Entweder kamen sie nicht auf die entsprechenden Internetseiten oder sie fragten, ob sie berechtigt seien oder wie man sich anmelden könne.“

Immer fröhlich und zuversichtlich zu sein – und das jeden Tag – sei nicht immer so einfach. Dennoch sei sie froh, dass die Menschen aktuell eine Anlaufstelle haben und auch im ganzen vergangenen Jahr unentwegt gehabt haben. „Eine Stütze und Hilfe war auch für uns die Kirche, die immer offen war“, sagt Ingrid Uhlmann. Eine Kerze anzünden, einen Wunsch an den Globus hängen – diese Möglichkeiten habe sie in der Saalfelder Johanneskirche genutzt.